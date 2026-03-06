مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب برلين بموقف واضح بشأن حرب إيران

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الحكومة الألمانية إلى التعبير عن موقفها في حرب إيران، دعما للقانون الدولي الإنساني واحتراما لحقوق الإنسان.

وقال تورك إنه يدعو جميع الدول التي لها تأثير على أطراف الحرب إلى المطالبة باحترام القانون الدولي من الجميع دون استثناء. ويشمل القانون الدولي، من بين أمور أخرى، حماية المدنيين في أوقات الحرب. وأضاف تورك: "آمل أن نسمع هذه الرسالة بوضوح أيضا من جانب الحكومة الألمانية".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أوضح بعد وقت قصير من بدء الحرب مع إيران أن مسألة ما إذا كان التدخل الأمريكي-الإسرائيلي يتوافق مع القانون الدولي تأتي في مرتبة ثانوية بالنسبة له، وقال: "التقييمات القانونية الدولية لن تحقق الكثير في هذا السياق، خاصة إذا بقيت إلى حد كبير دون تبعات". ولم يوجه ميرتس حتى الآن أي انتقادات إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل، لكنه أشار إلى المخاطر المرتبطة بالحرب.

من جانبه قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في البرلمان الألماني: "يجب أن يبقى القانون الدولي معيارا أساسيا لتصرفاتنا"، مضيفا أن النظام الدولي لا يمكن أن يظل مستقرا على المدى الطويل إلا إذا استند إلى قواعد عامة معترف بها ويلتزم بها معظم الأطراف، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن السياسة تبدأ بالنظر إلى الواقع، وقال: "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا: إيران تحديدا تجاهلت هذه القواعد لعقود طويلة وعرقلتها وحاربتها".



