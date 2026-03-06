أذربيجان تجلي دبلوماسييها من إيران

قال وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، اليوم الجمعة، إن بلاده تجلي دبلوماسييها من إيران حفاظا على ‌سلامتهم، وذلك بعد يوم من إعلان باكو أن 4 طائرات إيرانية بدون طيار عبرت حدودها وأصابت أربعة أشخاص في جيب ناخيتشفان.

وأضاف بيراموف، خلال مؤتمر صحفي في ⁠باكو، أن أذربيجان تجلي الموظفين من سفارتها في طهران وقنصليتها العامة في تبريز، أكبر مدينة في شمال غرب إيران ويقطنها عدد كبير من الآذاريين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال: "بناء على أوامر الرئيس إلهام علييف، صدرت تعليمات بإخلاء سفارتنا في طهران وقنصليتنا العامة في تبريز، ويجري تنفيذ هذه التعليمات ‌بالفعل. ⁠لا يمكن أن نعرض حياة شعبنا للخطر".

واتسم رد فعل أذربيجان، أمس الخميس، بالغضب على ما وصفته بتوغل طائرات إيرانية بدون طيار في ⁠جيب ناخيتشفان، وهدد الرئيس علييف بالرد. ونفت إيران إطلاق طائرات بدون طيار.

والعلاقات بين البلدين متوترة منذ فترة ⁠طويلة مع شعور إيران بالغضب من روابط أذربيجان الوثيقة مع إسرائيل.

وتشترك أذربيجان ⁠مع إيران في أن الأغلبية لديها تعتنق المذهب الشيعي، لكن حكومتها علمانية تماما.