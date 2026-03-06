أذربيجان تجلي دبلوماسييها من إيران

قال وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، اليوم الجمعة، إن بلاده تجلي دبلوماسييها من إيران حفاظا على سلامتهم، وذلك بعد يوم من إعلان باكو أن 4 طائرات إيرانية بدون طيار عبرت حدودها وأصابت أربعة أشخاص في جيب ناخيتشفان.
وأضاف بيراموف، خلال مؤتمر صحفي في باكو، أن أذربيجان تجلي الموظفين من سفارتها في طهران وقنصليتها العامة في تبريز، أكبر مدينة في شمال غرب إيران ويقطنها عدد كبير من الآذاريين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال: "بناء على أوامر الرئيس إلهام علييف، صدرت تعليمات بإخلاء سفارتنا في طهران وقنصليتنا العامة في تبريز، ويجري تنفيذ هذه التعليمات بالفعل. لا يمكن أن نعرض حياة شعبنا للخطر".
واتسم رد فعل أذربيجان، أمس الخميس، بالغضب على ما وصفته بتوغل طائرات إيرانية بدون طيار في جيب ناخيتشفان، وهدد الرئيس علييف بالرد. ونفت إيران إطلاق طائرات بدون طيار.
والعلاقات بين البلدين متوترة منذ فترة طويلة مع شعور إيران بالغضب من روابط أذربيجان الوثيقة مع إسرائيل.
وتشترك أذربيجان مع إيران في أن الأغلبية لديها تعتنق المذهب الشيعي، لكن حكومتها علمانية تماما.