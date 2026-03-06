وزير الخارجية الأوكراني يتهم المجر باحتجاز 7 مصرفيين أوكرانيين والاستيلاء على شحنة نقدية

اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، السلطات المجرية باحتجاز سبعة مصرفيين يعملون في بنك حكومي أوكراني، والاستيلاء بشكل غير قانوني على شحنة نقدية كانت تمر عبر المجر.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، في وقت متأخر أمس الخميس، كتب الوزير أن سلامة الأوكرانيين السبعة، وهم موظفون في مصرف أوشادبنك الحكومي كانوا يسافرون في سيارتين مصفحتين بين النمسا وأوكرانيا، غير معروفة.

وكتب الوزير أن السيارتين المصفحتين كانتا تنقلان الأموال كجزء من الخدمات المنتظمة بين البنوك الحكومية.

وفي بيان منفصل، كتب البنك أن المجر احتجزت 40 مليون دولار بالإضافة إلى 35 مليون يورو و9 كيلوجرامات (8ر19 رطل) من الذهب.

وكتب البنك أن بيانات نظام تحديد المواقع العالمي أظهرت أن المركبتين كانتا في وسط بودابست بالقرب من إحدى وكالات إنفاذ القانون في المجر، لكن موقع موظفي البنك مازال مجهولا.

ولم ترد وزارة الداخلية في المجر على الفور على طلب للتعليق.