رئيسة كوسوفو تتجه لحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة

قالت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني اليوم الجمعة، إنها ستحل البرلمان لتمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة بعدما فشل النواب في اختيار خلف لها.

ويمثل التطور أزمة جديدة في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان التي أجرت بالفعل انتخابات مبكرة في ديسمبر بعد جمود سياسي استمر ما يقرب من عام.

وكان أمام برلمان كوسوفو مهلة نهائية حتى منتصف ليل الخميس، لانتخاب رئيس جديد ليحل محل عثماني التي تولت المنصب في 2021. وفشل تصويت أجري في وقت متأخر من أمس الخميس، لعدم اكتمال النصاب في البرلمان المؤلف من 120 عضوا.

وألقى رئيس الوزراء ألبين كورتي باللائمة على مقاطعة المعارضة للجلسة. وطلب حزب تقرير المصير (فيتيفيندوسيه) الذي ينتمي إليه ألبين، من المحكمة الدستورية تعليق الموعد النهائي بشكل مؤقت حتى يتم استئناف العملية.

ولم يتضح على الفور متى ستصدر المحكمة قرارا وما إذا كان يمكن أن يؤثر ذلك على قرار عثماني بحل البرلمان.