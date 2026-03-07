ترامب: زعيم إيران المقبل يجب أن يتعامل بإيجابية معنا ومع شركائنا

- الرئيس الأمريكي ادعى أنه سيكون له تأثير على تحديد زعيم جديد لإيران وأن الأمر "سيكون سهلا جدا على غرار فنزويلا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الزعيم الجديد لإيران يجب أن يتعامل بإيجابية مع الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات لقناة "سي إن إن"، الجمعة، ادعى ترامب أنه سيكون له تأثير على تحديد زعيم جديد لإيران، وأن الأمر "سيكون سهلا جدا، على غرار فنزويلا".

وشن الجيش الأمريكي في 3 يناير الماضي، هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شئون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني، فيما تولت ديلسي رودريجيز، نائبة مادورو، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا.

وأشار ترامب إلى أنه منفتح على وجود زعيم ديني في إيران، وأن ذلك يعتمد على هوية الشخص الذي سيتولى المنصب.

والجمعة، اجتمع مجلس القيادة المؤقت في إيران للمرة الرابعة لبحث برنامج اختيار المرشد الجديد للبلاد، بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وتابع ترامب: "ليس لدي مشكلة مع القادة الدينيين، فأنا أعمل مع العديد من الزعماء الدينيين وهم أشخاص رائعون".

وأضاف ترامب أن الشخص الذي سيقود البلاد يجب أن يكون عادلا.

وشدد على أن القائد الجديد لإيران "يجب أن يقوم بعمل جيد، وأن يعامل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل إيجابي. وأن يعامل أيضا الدول الأخرى في الشرق الأوسط بشكل جيد، فجميعها شركاء لنا".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.