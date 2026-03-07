ترامب: إيران اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران، التي تتعرض لضربات شديدة، قد اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط، ووعدت بعدم إطلاق النار عليهم مرة أخرى.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه الرسمي بمنصة تروث سوشيال أن هذا الوعد لم يكن ليصدر لولا الهجوم المستمر من الولايات المتحدة وإسرائيل. كانوا يسعون للسيطرة على الشرق الأوسط وحكمه.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تهزم فيها إيران في تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين على يد الدول المحيطة بها في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الإيرانيين قد قالوا: "شكراً لك الرئيس ترامب"، مضيفا:" وقد أجبتهم: "على الرحب والسعة!".

وأوضح ترامب أن إيران لم تعد بعد الآن "المتنمر في الشرق الأوسط"، بل أصبحت "الخاسر في الشرق الأوسط"، وستظل كذلك لعقود عديدة حتى تستسلم أو، على الأرجح، تنهار بالكامل.

وتابع: "اليوم ستتعرض إيران لضربات شديدة جدًا! هناك مناطق ومجموعات من الناس تحت الدراسة الجدية للدمار الكامل والموت المؤكد بسبب سلوك إيران السيئ، وهي مناطق لم تُعتبر أهدافًا من قبل حتى هذه اللحظة.