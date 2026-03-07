إن بي سي: ترامب يبدي اهتماما بنشر قوات برية في إيران

كشفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى اهتماما بالغا خلال محادثات مغلقة، بنشر قوات برية أمريكية على الأراضي الإيرانية.

ووفقاً للتقرير، فإن الرئيس لا يرغب في غزو بري واسع النطاق، بل في قوة محدودة تعمل لأغراض استراتيجية محددة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

جاء هذا التقرير بعد أن استبعد ترامب، بالأمس فقط، إمكانية غزو إيران برياً. وعندما سُئل في مقابلة مع قناة "إن بي سي" عما إذا كان الغزو البري خياراً مطروحاً، أجاب الرئيس قائلاً: "سيكون ذلك مضيعة للوقت. لقد خسرت إيران كل شيء بالفعل، خسرت كل ما يمكن أن تخسره".

ورغم تصريح ترامب، أفاد مسئولان أمريكيان - أحدهما مسئول رفيع سابق والآخر مطلع على المناقشات - لشبكة "إن بي سي" بأن الرئيس طرح فكرة غزو بري في محادثات مع مستشاريه وممثلين جمهوريين خارج البيت الأبيض.

وأضاف أن الرئيس لم يتخذ قراراً بعد في هذا الشأن ولم يصدر أوامر بشأن القوات البرية.

بحسب التقرير، طُرحت هذه المسألة خلال مناقشات حول رؤية الرئيس لما بعد تغيير النظام في إيران. ووفقًا لهذه الرؤية، ستضمن القوات الأمريكية، بعد تغيير النظام، تأمين احتياطيات اليورانيوم الإيرانية، وستتعاون الولايات المتحدة مع الإدارة الجديدة في إنتاج النفط.

حتى الآن، تركز النشاط الأمريكي في الحرب مع إيران على حملة جوية.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست هذا الأسبوع، قال ترامب: "لا أمانع استخدام القوات البرية".

وأضاف أنه بينما استبعد رؤساء آخرون هذا الخيار مسبقًا، فإنه يعتقد "أننا ربما لن نحتاج إليها، لكنها قد تكون ضرورية".



