الهند تسمح لسفينة حربية إيرانية بالرسو في ميناء كوتشي

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكا، اليوم السبت، إن بلاده سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في أحد موانئها ​كبادرة إنسانية.

وأوضح مصدر في الحكومة الهندية، أنه بعد طلب عاجل من طهران، رست السفينة لافان في ميناء كوتشي الجنوبي بالهند ​يوم الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي ضربت فيه غواصة ​أمريكية الفرقاطة الإيرانية دينا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تدمير البحرية الإيرانية هو أحد أهداف الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة ​وإسرائيل ضد إيران قبل أسبوع.

وذكر موقع الأخبار الإلكتروني للمعهد البحري ​الأمريكي، أن لافان هي سفينة إنزال برمائية. وقال جايشانكار في حوار رايسينا السنوي إن لافان وسفينتين أخريين كانت قادمة لإجراء مراجعة للأسطول، ثم انجرت بطريقة ما إلى ​الصراع".

وأضاف "أعتقد أننا تعاملنا مع الأمر من منظور إنساني، بغض النظر عن ​القضايا القانونية.. أعتقد أننا فعلنا الصواب".

ووقع الهجوم الأمريكي على السفينة دينا في المنطقة ‌الاقتصادية الخالصة لسريلانكا على بعد 19 ميلا بحريا من الساحل، خارج حدودها البحرية. وتسبب في مقتل 87 شخصا على الأقل.

وقال المصدر، في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن الهند تلقت طلب الرسو من السفينة ​لافان في 28 ​فبراير حين بدأت الحرب، مضيفا أن الطلب "كان عاجلا لأن السفينة واجهت مشكلات فنية".

وقال المصدر إن طاقم السفينة المكون ​من ⁠183 فردا تم نقلهم إلى منشآت بحرية في كوتشي. وكانت السفينة دينا في طريق عودتها من تدريبات بحرية نظمتها الهند، وفقا لموقع التدريبات على الإنترنت ومسئولين ​سريلانكيين.

وقالت السلطات السريلانكية أمس الجمعة إنها ​ترافق السفينة الحربية الإيرانية بوشهر إلى ميناء على الساحل الشرقي وتنقل معظم طاقمها إلى ​معسكر للبحرية بالقرب من كولومبو.