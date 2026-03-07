تايوان ترصد طائرتين عسكريتين و7 سفن تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية طائرتين عسكريتين صينيين و6 سفن حربية حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.

ودخلت الطائرتين العسكريتين الصينتين منطقة تحديد الدفاع الجوي، جنوب غرب تايوان. وردت على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا حربية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرتين عسكريتين صينتين و40 سفينة صينية. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي.إس.آي.إس" تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

يشار إلى أن السفن والطائرات الحربية الصينية تقوم بشكل متكرر بتحركات قبالة تايوان، إضافة إلى القيام بتدريبات عسكرية.

كان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن في 31ديسمبر الماضي أنه "أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان، مختتما بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءا من البر الرئيسي الصيني يتعين إعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر

ووصف الجيش الصيني المناورات بأنها تحذير جاد ضد أي تحرك لاستقلال تايوان.