سويسرا تصوت على خفض رسوم الإذاعة والتلفزيون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجري سويسرا استفتاء اليوم الأحد لتقرير ما إذا كان ينبغي خفض الرسوم الإلزامية للتلفزيون والإذاعة والإنترنت في البلاد بشكل كبير.

ويريد المؤيدون خفض رسوم الترخيص السنوية من 335 فرنكا سويسريا (430 دولارا) إلى 200 فرنك.

ويقول الحزب الذي يمتلك أكبر قاعدة ناخبين، وهو حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، مع الجناح الشبابي للحزب الليبرالي الراديكالي المنتمي ليمين الوسط، إنهم يريدون تخفيف العبء عن الأسر وخلق مساحة أكبر لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص.

ويدفع معارضو الخفض بأن الديمقراطية تعمل بشكل أفضل في البلدان التي لديها هيئات بث عامة مستقلة وقوية يتم تمويلها من رسوم الترخيص.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). ومع ذلك، فإن أكثر من 90% من المواطنين السويسريين يصوتون عادة مسبقا عبر البريد.

وتلاشت الموافقة الضيقة في البداية من قبل السكان على مبادرة خفض الرسوم في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن نتيجة الاستفتاء ستكون متقاربة.