أستراليا تدرس طلبا من دول الخليج للحصول على مساعدة ضد هجمات إيران

قالت وزيرة الخارجية بيني وونج اليوم الأحد إن أستراليا تدرس طلبا من دول الخليج للحصول على مساعدة ضد الهجمات الإيرانية.

وفي حديثها لإذاعة "إيه بي سي"، قالت وونج إن العديد من الدول التي لم تكن مشاركة في الحرب تعرضت لهجوم من قبل إيران.

وتابعت الوزيرة: "تتوقعون نتيجة لذلك أنه قد طلب منا تقديم المساعدة وسنعمل على ذلك بعناية".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني المساعدة في حماية دول الخليج من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، قالت وونج "صحيح".

وأضافت: "نحن لا نشارك في أي عمل هجومي ضد إيران، وقد أوضحنا أننا لن نشارك في أي نشر لقوات برية داخل إيران".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا ضربات على إيران قبل أسبوع، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي. وردا على ذلك، تهاجم طهران عددا من الدول العربية التي تحتفظ فيها الولايات المتحدة بقواعد عسكرية.

وقالت وونج إن أستراليا ليست في وضع يسمح لها بتحديد الأساس القانوني للقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في شن الضربات.

وتابعت: "لكن ما يمكننا فعله هو إصدار حكم بشأن ما يصب في مصلحتنا الوطنية وما ندعمه من أجل الحفاظ على سلامة الأستراليين".

وأضافت وونج: "لذا، ما قلناه هو أننا ندعم العمل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وندعم العمل لمنع إيران من الاستمرار في تهديد السلم والأمن الدوليين".

يشار إلى أن أستراليا لديها أكثر من 100 فرد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يتمركز معظمهم في الإمارات العربية المتحدة. وقد تعرض مقر عملياتها، قاعدة المنهاد الجوية القريبة من دبي، لضربة بطائرة مسيرة خلال اليوم الأول من الصراع.