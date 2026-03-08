هبوط رحلتي إجلاء من الشرق الأوسط في هانوفر بألمانيا

هبطت في هانوفر بألمانيا في وقت متأخر من يوم السبت رحلتان تابعتان لشركة "توي" قادمتان من الإمارات وعلى متنهما سياح عالقون.

ووفقا للشركة الألمانية، كانت هاتان أولى رحلات الإجلاء التي تنظمها المجموعة السياحية باستخدام طائراتها الخاصة.

وأقلعت الطائرتان من مطار العين في أبوظبي إلى هانوفر مع توقف فني في هيراكليون باليونان. ووفقا للمعلومات المقدمة، فقد هبطتا في حوالي الساعة 10:20 مساءً (21:20 بتوقيت جرينتش) والساعة 11:35 مساءً.

وتحدث رئيس شركة "توي"، سيباستيان إيبل، في الموقع عن شعور الارتياح والفرح الذي غمر الركاب.

وقال إيبل: "أعتقد أنه عندما تأتي من منطقة كهذه ثم تشعر بالأمن الأوروبي مجددا هنا، فهذا أمر رائع".

وكان هناك ما مجموعه 250 مسافرا على متن الطائرتين، ومن بينهم أشخاص من السويد وهولندا وفرنسا وبولندا والمملكة المتحدة.

ووفقا لمتحدث باسم الشركة، لم تكن هذه الرحلات منظمة من قبل الحكومة الألمانية، ولم تكن مرتبطة بسفينتي "توي كروزيز" العالقتين في منطقة الخليج.

ومن المقرر تسيير المزيد من الرحلات من هذا النوع في الأيام المقبلة، والتي ستكون متاحة أيضا للسائحين من شركات سياحية أخرى.

وتقطعت السبل بعشرات الآلاف من المسافرين منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية وصاروخية على إيران، مما أدى إلى هجمات انتقامية من قبل طهران وإغلاق واسع النطاق للمجال الجوي في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.