ترامب: إيران سوف تتلقى ضربات قاسية جدا اليوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، باستهداف المزيد من المسئولين الإيرانيين، وقال إن إيران سوف تتلقى اليوم "ضربات قاسية جدا"، مضيفا أنها "تتلقى بالفعل ضربات شديدة" من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وغرد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان اعتذر في وقت سابق لدول الخليج ودول أخرى عن الضربات التي وجهتها إيران إليها، وقال إنه سيوقف هذه الهجمات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف ترامب: "لم يقدم هذا الوعد إلا بسبب الهجمات المتواصلة من الولايات المتحدة وإسرائيل"، متهما طهران بالسعي إلى "السيطرة على الشرق الأوسط، وحكمه".

وتابع ترامب "لم تعد إيران /بلطجي الشرق الأوسط/، بل أصبحت الآن الخاسرة في الشرق الأوسط، وستبقى كذلك لعقود عديدة حتى تستسلم أو على الأرجح، تنهار بالكامل."