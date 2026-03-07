حاملة طائرات أمريكية ثالثة في طريقها إلى الشرق الأوسط

ذكرت قناة فوكس نيوز، مساء الجمعة، أن البحرية الأمريكية تستعد لنشر مجموعة حاملات طائرات ضاربة ثالثة ومدمراتها المصاحبة لها في الأسابيع المقبلة.

وأكملت حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش (CVN-77) ومجموعتها الضاربة التدريب المشترك، ومن المتوقع أن تغادر قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا قبل نهاية شهر مارس للانتشار الدائم في منطقة مسئولية الأسطول الخامس الأمريكي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت ستحل محل حاملة الطائرات جيرالد فورد في حوض البحر الأبيض المتوسط، ووصلت أمس إلى البحر الأحمر أمس وظلت في البحر لما يقرب من 11 شهرًا، أو ما إذا كانت ستصل إلى منطقة الخليج العربي.

حاملة الطائرات جورج دبليو بوش هي سفينة من فئة نيميتز، تم إطلاقها في أكتوبر 2006. وهي تعمل بالطاقة النووية من خلال مفاعلين نوويين.

في وقت سابق، صرح مسئول أمريكي لقناة الجزيرة بأن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد غادرت شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي تعمل الآن في البحر الأحمر.