البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنه تم منذ الهجمات الإيرانية، اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وقالت في بيان: "إن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين بفضلٍ من الله، ثم بيقظة رجالها، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الآثمة حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين".

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين: "أنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة؛ إذ إنّ الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونةٌ بعون الله"، بحسب وكالة أنباء البحرين(بنا).

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع، بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة "أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين".