القبض على صاحب كيان تعليمي وهمي بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي «بدون ترخيص» بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد أكدت قيام المتهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص، كائن بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة، واستغلاله في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات والمؤسسات، على غير الحقيقة، مقابل تحصيل مبالغ مالية.

تم ضبطه داخل مقر الكيان المشار إليه، وبحوزته شهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، واستمارات التحاق بالكيان، وعدد من المطبوعات الدعائية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.