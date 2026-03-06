سمحت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة، للهند "مؤقتا" بشراء النفط الروسي لمدة 30 يوما فقط، على خلفية تضرر الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، إنها أصدرت "إعفاء مؤقتا لمدة 30 يوما يسمح لمصافي التكرير الهندية بشراء النفط الروسي"، وذلك لضمان استمرار تدفق النفط إلى السوق العالمية.

وبموجب اتفاق بين واشنطن ونيودلهي في فبراير الماضي، خفضت الأخيرة مشتريات النفط الروسي مقابل تخفيض رسوم جمركية أمريكية من 25 إلى 18 بالمئة.

وجاء التوصل للاتفاق عقب نحو شهر من تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الهند، قائلا إن استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي "يثير استياءه".

وأضافت الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء قصير الأجل "لن يحقق أي فائدة مالية تذكر للحكومة الروسية، إذ إنه لا يجيز إلا المعاملات التي تشمل النفط العالق في البحر".

وأوضحت أن هذا الإجراء المؤقت سيخفف الضغط الناجم عن محاولة إيران "توظيف الطاقة العالمية كورقة ضغط".

والأربعاء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده مستعدة لزيادة شحنات النفط إلى الصين والهند، وذلك إثر إغلاق إيران مضيق هرمز.

وتسعى الهند، التي تعتمد على نحو 40% من وارداتها النفطية من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، إلى تأمين حاجياتها من الطاقة، في ظل مخزون لا يتجاوز شهر من الطلب.

ومنذ السبت تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.