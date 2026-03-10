نتنياهو يبحث توسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان وسط تصعيد مع حزب الله

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن حكومة إسرائيل تبحث توسيع المنطقة العازلة بشكل كبير في جنوب لبنان، في إطار تحركات تهدف إلى الحد من تهديدات حزب الله على الحدود الشمالية.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا مساء اليوم، ناقش خلاله خطط التوسع، بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، وعدد من كبار قادة الجيش.

كما شارك في الاجتماع رون ديرمر، الذي يشغل حاليًا منصبًا استشاريًا بعد استقالته من وزارة الشؤون الاستراتيجية.

وأكدت المصادر أن إسرائيل نقلت رسالة تحذير إلى الحكومة اللبنانية عبر الوسيط الأمريكي، مفادها أن الجيش الإسرائيلي قد يتخذ إجراءات عسكرية واسعة إذا لم تتم السيطرة على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

من جانبها، أبلغت الحكومة اللبنانية الوسطاء أن قدرتها محدودة في منع أي إطلاق صواريخ من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل، في ظل تعقيدات الوضع الميداني.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش الإسرائيلي أضاف الفرقة 36 إلى القوات المنتشرة في جنوب لبنان، وشاركت وحدات مدرعة في عمليات مداهمة بمناطق حدودية، بينها منطقة رب الثلاثين.

وشملت العمليات خلال الأيام الماضية قصفًا جويًا وبريًا وبحريًا استهدف مواقع يُشتبه بوجود عناصر من حزب الله فيها، في محاولة لدفعهم إلى التراجع بعيدًا عن الحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضاعف قواته في المنطقة لتصل إلى 11 لواء، بحسب ما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، يجري مبعوثون من الأمم المتحدة اتصالات وزيارات مكثفة إلى إسرائيل، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع المواجهة إلى جبهات أخرى في المنطقة.



