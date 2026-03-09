الصليب الأحمر: الأطراف اليمنية أظهرت التزاماً في تنفيذ اتفاق الأسرى

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين، أن مختلف الأطراف اليمنية أظهرت التزاما في تنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى.

وجاء هذا الموقف في تصريح لرئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كريستين شيبولا خلال لقائها في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الحكومة شائع الزنداني، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليمني.

وأفاد البيان بأن اللقاء بحث مستجدات ملف الأسرى والمختطفين، والجهود الإنسانية المبذولة لدفع عملية تنفيذ اتفاقية التبادل، في إطار المساعي الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز إجراءات بناء الثقة.

وذكر البيان أن الزنداني، اطلع من رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي بذلتها البعثة خلال الفترة الماضية في متابعة ملف تبادل الأسرى، بما في ذلك التحركات التي جرت عقب اتفاق مسقط، والجهود التي تُبذل حاليا في العاصمة الأردنية عمّان لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الأطراف.

ونقل البيان عن رئيسة بعثة الصليب الأحمر قولها إن الاتصالات واللقاءات التي عقدت في هذا الإطار أظهرت التزاما من مختلف الأطراف بالمضي قدما في تنفيذ الاتفاق، واستمرار اللجنة في أداء دورها الإنساني لتسهيل هذه العملية وفقا لولايتها الإنسانية.

وفي السياق، أثنى الزنداني على الدور الإنساني المميز الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، وجهودها في إنجاح تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى.

ولفت إلى حرص الحكومة على دعم كل الجهود الإنسانية التي تسهم في إنجاح عملية تبادل الأسرى والتخفيف من معاناة الأسر اليمنية.

وشدد الزنداني على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية التي يمكن أن تسهم في بناء الثقة وتخفيف الأعباء الإنسانية الناجمة عن استمرار النزاع، مجددا دعم الحكومة لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقديرها للجهود التي تبذلها بعثتها في اليمن في مختلف المجالات الإنسانية.

ومنذ أسابيع تجري الحكومة اليمنية مشاورات مع جماعة الحوثي، في العاصمة الأردنية عمّان، من أجل تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر الماضي.

وينص الاتفاق على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، على أن يتم تنفيذه برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.