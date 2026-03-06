ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران مضيعة للوقت لأنهم خسروا كل شيء

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من احتمالية إرسال قوات برية إلى إيران.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أشار ترامب إلى أن غزو إيران ليس شيئا يفكر فيه حاليا.

ونقلت الشبكة عنه القول في التقرير الذي نشر في وقت متأخر من أمس الخميس، "أنه مضيعة للوقت. لقد خسروا كل شيء. لقد خسروا سلاح البحرية. وخسروا كل شيء يمكن خسارته".

وأضاف أن وتيرة وكثافة الهجمات التي بدأت السبت الماضي سوف تستمر.

وكان ترامب يرد على تصريحات من جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال إن بلاده "تنتظر" القوات الأمريكية للوصول، مضيفا: "نحن واثقون أن بإمكاننا مواجهتهم وهذا سوف يكون خسارة كبيرة لهم"

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران ليس مخططا حاليا، رغم أنها لم تستبعد الخيار من حيث المبدأ.