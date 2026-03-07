اليسار الألماني يطالب بفتح ممرات آمنة للإيرانيين للجوء إلى أوروبا

طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، هايدي رايشينك، بفتح ممرات لجوء قانونية وآمنة إلى أوروبا للأشخاص الذين يتعرضون للحرب في إيران دون حماية.

وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، قالت رايشينك: "بعدما عانى الناس في إيران على مدار عقود تحت وطأة نظام حكم وحشي، فإن القصف المكثف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل يضع السكان المدنيين الآن في خطر شديد".

وأضافت السياسية الألمانية المعارضة، أن الدول المجاورة لإيران ليست آمنة أيضًا، وقالت: "نحن بحاجة إلى طرق هروب آمنة إلى أوروبا. لا ينبغي لنا أن نترك الناس في إيران وفي الدول المجاورة لها وحدهم في هذه الظروف".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شرعتا في شن هجمات على إيران في مطلع الأسبوع المقبل، وردت إيران بشن هجمات صاروخية وهجمات بالمسيرات على إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج والعراق والأردن.