ترامب: القيادة الإيرانية تم تحييدها ونتطلع لزعيم يتعامل جيدًا مع أمريكا وإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن قيادة إيران "تم تحييدها"، وإنه يتطلع لقيادة جديدة تتعامل جيدًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى إذا كان زعيم ديني وليس دولة ديمقراطية.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة هاتفية مع "سي إن إن": "إيران ليست نفس البلد التي كانت عليه قبل أسبوع. قبل أسبوع كانوا أقوياء، والآن تم تحييدهم بالفعل بالفعل".

وأعرب ترامب عن ثقته في سهولة اختيار زعيم جديد في إيران – وهو أمر قال إنه يجب أن يشارك فيه – وقارن مجددا المهمة بفنزويلا، حيث اعتقلت الولايات المتحدة نيكولاس مادورو في وقت سابق من العام، ونصبت نائبته في السلطة.

وأضاف: "سيفلح الأمر بسهولة جدا. سيفلح كما حدث في فنزويلا. لدينا قائدة رائعة هناك، وهي تقوم بعمل مذهل. وسينجح الأمر كما حدث في فنزويلا"، مشيراً في حديثه إلى الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز.

وقال ترامب إنه منفتح على تولي زعيم ديني السلطة في إيران، قائلًا: "حسنا، ربما أكون كذلك، نعم، أقصد، الأمر يعتمد على ماهية الشخص. لا أمانع القادة الدينيين. أتواصل مع الكثير من القادة الدينيين وهم رائعون".

ولدى سؤاله عما إذا كان يصر على ضرورة وجود دولة ديمقراطية، قال ترامب: "لا، أقول إنه يجب أن يكون هناك زعيم منصف وعادل. يؤدي عملا رائعا. يعامل الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل جيد، ويعامل الدول الأخرى في الشرق الأوسط — فهم جميعاً شركاؤنا".

واستطرد مشيدًا بعلاقته بتلك الدول في الشرق الأوسط، مدعيًا أنها "تقاتل من أجلنا".

وقال: "أصبحت على علاقة ودية للغاية من تلك الدول. ولهذا السبب يقاتلون جميعا من أجلنا. قبل أن أتدخل، لم نتحدث حتى مع الإمارات والسعودية. كما تعلم، (الرئيس الأمريكي جو) بايدن استبعدها. بايدن و(الرئيس الأمريكي باراك) أوباما استبعدا السعودية والإمارات وقطر، استبعدهم جميعا. كانوا سيتجهون إلى الصين، وتدخلت خلال فترة قصيرة لدرجة أنهم أصبحوا أصدقائي".

وفي حين أشاد ترامب بالعملية الأمريكية على إيران - قائلاً إنها "12، ربما 15 على مقياس من 10"، ألمح إلى عدم شعوره بالقلق حيال ارتفاع أسعار الغاز.

وقال: "لا بأس. ستكون فترة قصيرة. ستنخفض بسرعة كبيرة"، مستبعدا ارتفاع الأسعار ارتفاعا كبير، وقائلًا إنه "حل بالفعل مسألة" مضيق هرمز.

وأضاف: "لقد ضربنا بحريتهم لأن، كما تعلمون، عندما تضرب البحرية، لا يمكنهم فعل ما كانوا يريدون القيام به. البحرية تقريبًا… لقد أصبنا حوالي 25. هل تتخيلون ذلك؟ السفن الكبيرة — 25 سفينة تم تدميرها".