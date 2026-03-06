وزير الخارجية الأمريكي: لا نسعى لتغيير النظام في إيران لكننا نريد قيادة مختلفة

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن مصادر، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ وزراء خارجية عربًا أن التركيز ينصب حاليًا على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وأضاف الموقع أن روبيو أكد لوزراء خارجية عرب أن هدف الولايات المتحدة ليس تغيير النظام في إيران.

وأوضحت المصادر أن روبيو أشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ترغب في وجود أشخاص مختلفين لإدارة إيران، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأفادت المصادر بأن روبيو أكد لوزراء خارجية عرب عدم وجود أي حوار حاليًا بين واشنطن وطهران.

كما أوضح أن أي مفاوضات مع إيران في الوقت الراهن قد تقوض الأهداف العسكرية للعملية.