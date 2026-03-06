تحليل للوكالة الفرنسية: 9 سفن تجارية فقط رُصدت تعبر مضيق هرمز منذ الاثنين الماضي

رُصد منذ يوم الإثنين الماضي، عبور تسع سفن تجارية (ناقلات نفط، وسفن شحن) فقط مضيق هرمز، مع إخفاء بعضها أحيانا مواقع تواجدها، وذلك بعد هجمات استهدفت سفنا، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات موقع "مارين ترافيك".

في خضم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، عبرت ثلاث ناقلات نفط وسفينة واحدة لنقل الغاز المُسال المضيق الذي يمرّ عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا.

يقتصر العدد على السفن التي أرسلت إشارة واحدة على الأقل من جانبي مضيق هرمز، من دون احتساب سفن أخرى يُحتمل أن تكون أبحرت من دون بثّ موقعها.

وسبق أن صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، لشبكة سي.إن.بي.سي وتلفزيون بلومبرج، بأن الجيش الأمريكي يعمل على وضع خطة لتمكين السفن من المرور من مضيق هرمز، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن التوقيت.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.