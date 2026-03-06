السفارة الأمريكية في بغداد: مليشيات متحالفة مع إيران قد تستهدف فنادق يرتادها أجانب في كردستان العراق

قالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن ما سمتها "مليشيات متحالفة مع إيران" قد تسعى إلى استهداف الفنادق التي يرتادها الأجانب في إقليم كردستان العراق.

وأضافت في تنبيه أمني نشرتها عبر منصاتها الرسمية: «نحث المواطنين الأمريكيين بشدة على المغادرة حالما يتمكنوا من القيام بذلك بأمان، وإعادة النظر في خيارات الإقامة في حال اختيارهم عدم المغادرة».

وتابعت: «يُنصح المواطنون الأمريكيون في العراق بشدة بالمغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمنًا لهم. أما الأمريكيون الذين يختارون عدم المغادرة فيجب أن يكونوا مستعدين للبقاء في أماكنهم داخل موقع آمن لفترات ممتدة. ينبغي توفير مخزون من الغذاء والماء والأدوية وغيرها من المواد الأساسية».

الموضوع: تنبيه أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 6 آذار 2026

الموقع: العراق

الحدث



تحديث: قد تسعى الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران إلى استهداف الفنادق التي يرتادها الأجانب في إقليم كردستان العراق. نحث المواطنين الأمريكيين بشدة على المغادرة حالما يتمكنوا من… pic.twitter.com/KPpI8xkvNR — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 6, 2026



ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.