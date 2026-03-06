حزب الله يعلن استهداف قاعدة حيفا البحرية وثكنة يوآف بالجولان و5 تجمعات لجيش الاحتلال عند الحدود

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف قاعدة حيفا البحرية وثكنة يوآف بالجولان المحتل وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي في المطلة، بعدد كبير من الرشقات الصاروخية، ردًا على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال في ثلاثة بيانات متتالية عبر منصة «تيلجرام» صباح اليوم الجمعة، إن مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس 05/03/2026، قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة، بصليةٍ صاروخية.

وأضاف أن مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس، ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية، مشددا أن الاستهداف جاء ردا على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار شن مجاهدي المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:10 من فجر اليوم الجمعة 06/03/2026 هجومًا بصلياتٍ صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمعات جيش العدو الإسرائيلي في المطلة، المنارة، المرج، هضبة العجل، وثكنة يفتاح، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.