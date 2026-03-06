كشفت الفنانة مايا دياب تفاصيل الخلاف الذي حدث بينها وبين الموسيقار الراحل زياد رحباني، مشيرة إلى أن الأمر بدأ بعد مشاركتها في حفل إحياء ذكرى مرور أربعين يومًا على انفجار مرفأ بيروت.

وقالت "دياب" عبر برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أمس الخميس، إن الخلاف بينها وبين "رحباني" جاء بسبب شخص تدخل في الأمر، مضيفة: "فيه حد زنّ في ودنه أنا متأكدة، حد أعرفه وخلاه يزعل مني بعدما غنيت في الذكرى الأربعين".

وأوضحت أنها قدمت خلال الحفل أغاني وطنية للفنانة فيروز، مؤكدة أن اختيارها كان بدافع المحبة والتقدير، قائلة: "مين أحلى من فيروز نختار منها أغاني وطنية؟ أي حد فينا لو فضل يغني من اليوم لآخر الدنيا مش هيقفل عدد الأغاني الوطنية الجميلة اللي قدمتها".

وأضافت: "هناك أناس ليس لديها الوعي الكافي أنه تقتنع أن الأغاني لكل الناس، هناك أغاني أجنبيه تغنى 250 مرة وألف مرة .. طالما مدفوعة الحقوق".

وتابعت أن ما يؤلمها أكثر هو أنها لم تتمكن من لقاء زياد رحباني قبل وفاته، كاشفة أنه طلب رؤيتها وهو على فراش المرض، لكن الرسالة لم تصل إليها، قائلة: "حد من طرف زياد كلم شخص عندي في المكتب وقال إن زياد وهو على فراش الموت طلب يشوفني، لكن الشخص ده ما وصليش الخبر وأنا لن أسامحه، لأني كنت أتمنى أشوفه".

وأكدت أن هذا الأمر ترك في قلبها حزنًا كبيرًا سيظل معها طوال حياتها، معللة: "كان زياد ما بيشوفش حد خالص، وحتى القريبين منه كانوا يحلموا بدقيقة زيارة، وفكرة إنه طلب يشوفني وما عرفتش.. حرقة كبيرة هتفضل طوال حياتي".

وأردفت أن حبها لـ "رحباني" ليس عاديًا، مضيفة أنه كان كنزًا لبنانيًا تفخر بأنها عاصرته في فترة مهمة من حياتها، لافتة إلى أنها لا تزال تجد صعوبة في تصديق رحيله.