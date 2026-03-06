تحدثت الفنانة مايا دياب عن سبب ابتعادها عن الدراما خلال الفترة الماضية، قائلة إنها شعرت برغبتها في التركيز على مجالي تقديم البرامج والغناء لأنها وجدت نفسها ناجحة فيما تقدمه، فخشيت أن تذهب لمنطقة لا تستطيع أن تكون ناجحة فيها بقدر تفوقها في هذين المجالين.

وأضافت "دياب" عبر برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما أبراهيم، أمس الخميس، أنها لم ترغب في خوض مخاطرة الدراما في الوقت الحالي، قائلة: "لا أعرف يمكن أن أنجح، لكن ما أخدتش ريسك، ولا زلت ممكن أختارها".

وأكدت حبها الكبير للأفلام، قائلة: "أحس أنها أسرع وأرشيف أحلى وتوصل للناس في ساعتين أو ثلاثة"، وعن الفنانين في مصر الذين تتمنى العمل معهم، قالت إنها تحب الفنانين أحمد عز وأمير كرارة وماجد المصري وأحمد السقا.

وعن الاختيار بين خسارة شخص عزيز أو خسارة ثروتها، قالت: "أختار ثروتي أكيد، أقل حزن من أنك تخسر شخصًا، والفلوس هعمل غيرها أكيد وأحلى منها".

وأردفت أنها تشعر حاليًا بأنها تستحق أكثر مما وصلت إليه، لكنها تؤمن أن ما يستحقه الإنسان يحتاج إلى جهد، قائلة: "لا أنتظر أن ما أستحقه يجيلي في علبة مغلقة هدية، أنا مقتنعة أن ما أستحقه يريد مني مجهودًا، ولا يوجد شيء يأتي بالساهل أو ببلاش"، لافتة إلى أن أهم ما في حياتها ابنتها، قائلة: "عندما أراها بخير الدنيا بوجهي كلها تتغير، وهذا تفكيري يوميًا".