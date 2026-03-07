معهد التخطيط القومي يختتم فعاليات دبلوم التخطيط الاستراتيجي

اختتم معهد التخطيط القومي فعاليات دبلوم التخطيط الاستراتيجي، الذي أقيم خلال شهري يناير وفبراير 2026، وذلك عن بُعد عبر المنصة التدريبية للمعهد، بمشاركة عدد من العاملين في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشاركين من عدد من الدول العربية، في إطار دعم بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التخطيط والتنمية.

واستمر البرنامج لمدة 20 يوما تدريبيا بإجمالي 80 ساعة تدريبية، شملت محاضرات علمية وتكليفات تطبيقية عكست التطبيق العملي للأدوات والمنهجيات الحديثة في مجال التخطيط الاستراتيجي على المستوى المؤسسي.

وتناول الدبلوم مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية، من أبرزها المبادئ والأسس النظرية للتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الخطط والبرامج الاستراتيجية على المستويين الكلي والمؤسسي، ونظم المتابعة والتقييم وبناء مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى الحوكمة وإدارة المخاطر ومتطلبات الاستدامة والتطوير المؤسسي.

وقد شهدت الجلسة الختامية تقديم المشاركين لعروض عكست تطبيقا عمليا للأدوات والمنهجيات التي تم تناولها خلال البرنامج، بما يعزز قدرة المؤسسات على تصميم وتنفيذ خطط استراتيجية فعّالة قائمة على الأدلة ومؤشرات الأداء.

وتم التدريب بمشاركة نخبة من المدربين المحترفين من أساتذة وخبراء المعهد، وهم: محمد المغربي المشرف العلمي للبرنامج، هبة مغيب، فاطمة الحملاوي، أحمد عاشور، وأمل زكريا.

وأكد معهد التخطيط القومي، من خلال هذه البرامج التدريبية المتخصصة، التزامه بدعم تنمية القدرات المؤسسية وبناء الكوادر الوطنية والعربية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة التنمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية.



