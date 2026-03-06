قال الداعية مصطفى حسني إن سورة الكهف تمثل حصونًا إيمانية تحمي المؤمن من الفتن التي قد يواجهها في رحلته إلى الله، موضحًا أن السورة تبدأ بمقدمة تهيئ القلب لاستقبال قصة أصحاب الكهف، ثم تأتي بعدها مجموعة من الوصايا التي تهدف إلى حماية العقيدة وترسيخ الإيمان.

وأضاف "حسني" عبر برنامجه "الحصن" على قناة “ON”، اليوم الخميس، أن السورة تتناول بعد ذلك قصة صاحب الجنتين، والتي تحمل دروسًا مهمة في عدم الاغترار بزينة الحياة الدنيا، ثم تأتي آيات تذكر الإنسان بضرورة التواضع والخضوع لأوامر الله.

وتابع أن السورة تشير كذلك إلى موقف إبليس حين رفض السجود لـ آدم، في دلالة على خطورة الكبر والعصيان، مؤكداً أن المؤمن عندما يسمع أمر الله ورسوله يمتثل له، وإن لم يفهم الحكمة منه في البداية يسأل بأدب دون استهزاء.

وأشار إلى أن الآيات التي تتحدث عن جدال الكفار ونقاشهم للرسول نزلت في الأصل ردًا على المشركين الذين تحدوا النبي محمد وسألوه عن قصة أصحاب الكهف، ثم حاولوا المجادلة والاستهزاء بعد أن أخبرهم بها.

وأردف أن القرآن ضرب مثالًا بقصة لوط وقومه، عندما أنكر عليهم الفاحشة فكان ردهم السخرية، في إشارة إلى أن بعض الناس يحاولون إزاحة الحق والاستهزاء به بدلاً من الاستجابة له.

ولفت إلى أنه ينبغي على المؤمن التعامل مع أوامر الله ورسوله بالأدب والتسليم، والسعي إلى الطهارة والتوبة، مستشهدًا بقوله تعالى: "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".