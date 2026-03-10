برلين: هجوم صاروخي على قاعدة الأزرق الأردنية التي تتمركز فيها قوات ألمانية

في ظل الضربات العسكرية الدائرة في الشرق الأوسط، تعرضت قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن، التي يستخدمها جنود ألمان أيضاً، لهجوم صاروخي جديد.

وذكر متحدث باسم قيادة العمليات في الجيش الألماني أن الجزء الألماني من المعسكر قد تعرض للإصابة أيضاً، مضيفاً: "يجري حالياً التحقيق فيما إذا كان الأمر يتعلق بحطام صاروخ أو صاروخ كان في مساره نحو القاعدة".

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أول وسائل الإعلام في ألمانيا التي أوردت خبرا عن هذا الحدث.

وصرح المتحدث بأن الجنود الموجودين في الموقع بخير، وأنهم في أمان داخل الملاجئ أو في أماكن إقامة موزعة. ويوجد حالياً حوالي 500 جندي وجندية من الجيش الألماني في أنحاء المنطقة، وكانت برلين أرسلت هؤلاء الأفراد في مهام دولية لتحقيق الاستقرار، ويتواجدون في الغالب داخل معسكرات متعددة الجنسيات.

ولم تدلِ قيادة العمليات بأي تفاصيل من جانبها حول نوعية الصواريخ المستخدمة أو الجهة التي أُطلقت منها باتجاه قاعدة الأزرق. وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على أهداف داخل إيران، حيث ردت الجمهورية الإسلامية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه القواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية في دول بالمنطقة.