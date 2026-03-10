الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و 26 طائرة مسيرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسعة صواريخ باليستية، تم تدمير ثمانية، فيما سقط التاسع في البحر، كما تم رصد 35 طائرة مسيرة، تم اعتراض 26 منها، وسقط 9 مسيرات داخل أراضي الدولة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية ، في بيان صحفي اليوم ، إنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 262 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 241 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 19 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة".

وأشارت إلى أنه "تم رصد 1475 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1385 منها، فيما وقعت 90 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة".

وتابعت: "خلفت هذه الاعتداءات ست حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و122 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".