بريطانيا: حادثة بحرية على بعد 36 ميلا شمال أبوظبي

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الثلاثاء، بلاغا عن واقعة بحرية على بعد 36 ميلا بحريا شمال العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونقلت الهيئة عن ربّان سفينة تجارية إفادته، برصد "حادثة ارتطام سفينة، وسماع دوي انفجار قوي على مقربة منها"، دون تحديد هويتها أو طبيعة الارتطام.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ حتى الساعة عن وقوع أضرار مباشرة في السفينة أو إصابات بين أفراد الطاقم، أو تسرب وقود أو حريق.

وأوضحت أن السلطات المختصة (في البلد المعني) فتحت تحقيقا في الحادثة، ودعت "جميع السفن العابرة في المنطقة إلى زيادة درجة الحذر، ومراقبة أي نشاط مشبوه، والإبلاغ الفوري عن أي أمر غير عادي عبر قنوات الاتصال المخصصة".

ووسط تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، سجلت الهيئة البريطانية أكثر من 13 بلاغا عن حوادث تتعلق بمقذوفات مجهولة أو أنشطة مشبوهة منذ أواخر فبراير الماضي.

في السياق، قال المكتب الإعلامي في أبو ظبي، في بيان: "تتعامل الجهات المختصة مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وأضاف المكتب أن "الجهات المختصة تهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".

ويأتي الحادثان وسط استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز، السبت، وقفها، إلا إذا انطلق من أراضيها هجوم ضد بلاده.

وتقول إيران إنها تستهدف بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن هذه الهجمات تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.