مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لوقف هجوم ترامب على إيران وسط انقسام في الكونجرس

يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت، اليوم الخميس، على قرار يتعلق بصلاحيات الحرب يهدف إلى وقف الهجوم الذي شنه الرئيس دونالد ترامب على إيران، في مؤشر على القلق داخل الكونجرس من اتساع نطاق الصراع سريعا وما يسببه من إعادة ترتيب لأولويات الولايات المتحدة في الداخل والخارج.

وهذا هو التصويت الثاني خلال يومين، بعدما أسقط مجلس الشيوخ إجراء مماثلا على أساس الانقسام الحزبي. وفشل التشريع، المعروف باسم قرار صلاحيات الحرب، بتصويت بلغ 47 ضد 53. وكان يمنح أعضاء الكونجرس فرصة للمطالبة بموافقة تشريعية قبل تنفيذ أي هجمات إضافية.

ويواجه المشرعون واقعا مفاجئا يتمثل في تمثيل الشعب الأمريكي في وقت الحرب بكل ما يحمله ذلك من تبعات، من خسائر في الأرواح وأموال تنفق، وتحالفات توضع على المحك، نتيجة قرار أحادي اتخذه الرئيس بالذهاب إلى الحرب مع إيران.

ومن المتوقع أن يكون التصويت في مجلس النواب متقاربا، لكن نتيجته ستعطي مؤشرا مبكرا على مستوى الدعم السياسي أو المعارضة للعملية العسكرية الأمريكية ـ الإسرائيلية، وكذلك لمبررات ترامب في تجاوز الكونجرس، الذي يمتلك وحده صلاحية إعلان الحرب.

وقال النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: "دونالد ترامب ليس ملكا، وإذا كان يعتقد أن الحرب مع إيران تخدم مصالحنا الوطنية، فعليه أن يأتي إلى الكونجرس ويعرض حجته".

وأضاف ميكس أنه خلال ما يقرب من ثلاثة عقود في الكونجرس، كانت أصعب الأصوات التي أدلى بها هي تلك المتعلقة باتخاذ قرار إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب.