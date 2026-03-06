حزب الله يطلق صواريخ جديدة على شمال إسرائيل فجر الجمعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت، فجر يوم الجمعة، عدة صواريخ جديدة من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، فيما أعلن حزب الله استهداف موقع المالكية بوابل من الصواريخ.

ودوت صافرات الإنذار في كريات شمونة.

من جهتها أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

كما أفادت الجبهة الداخلية بأن صافرات الإنذار تدوي في بلدة مسغاف عام في إصبع الجليل للمرة الثانية وفي المطلة شمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

هذا، وأعلن حزب الله في بيان مقتضب أنه استهدف تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام.

وأكد حزب الله أنه حقق إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي وأجبره على التراجع.

من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية إن 5 حوادث إطلاق صواريخ خلال الساعة الأخيرة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات البيسارية وتبنين وصريفا وباريش في جنوب لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق في العاصمة اللبنانية بيروت، خلفت قتيلا على الأقل وجرحى وأسفرت عن دمار في البنية التحتية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت وقد بلغت خمس غارات على مناطق الجاموس والمشرفية وحارة حريك في محيط مستشفى الساحل.