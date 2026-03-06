حزب الله ينشر 9 بيانات عسكرية عن استهدافه وتصديه للقوات الإسرائيلية داخل لبنان وخارجه

أصدر حزب الله 9 بيانات عسكرية حول عمليات التصدي للتحركات الإسرائيلية عند الحدود، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي.





وجاء في البيان:

"ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة قامت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 05/03/2026، باستهداف والتصدي للقوات الإسرائيلية وفقا للآتي:



1- الساعة 02:40 استهداف مواقع العدوّ الإسرائيلي في إصبع الجليل بصليات صاروخيّة.

2- الساعة 06:15 استهداف ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

3- الساعة 12:20 استهداف مجمّع الصناعات العسكريّة التابعة لشركة رفائيل جنوب مدينة عكّا بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 12:30 وبعد رصد تقدم قوة إسرائيلية من موقع المنارة إلى بلدة مركبا بهدف استحداث موقع عسكري، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخيّة على دفعتين وحققوا إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:55 وبعد رصد تجمّعٍ لجنود العدوّ الإسرائيلي في موقع بلاط استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصاروخ موجّه وحققوا إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 20:05 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصلية صاروخية.

8- الساعة 20:45 استهداف قاعدة نفتالي غربيّ بحيرة طبريّا بصلية صاروخية.

9- الساعة 21:00 استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

وختم حزب الله بيانه بالقول إنّ "المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل واجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة".