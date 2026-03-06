سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ مؤخرًا من إيران باتجاه ما سماها أراضي دولة إسرائيل.

وأضاف في بيان، مساء الجمعة: «تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد. وفي الدقائق الأخيرة، وزّعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات استباقية مباشرة على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية».

وتابع: «يُرجى من الجمهور التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعليمات، فهي تُنقذ الأرواح.. يجب عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي التحذير، والبقاء فيها حتى إشعار آخر».

واستكمل: «لن يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ ويجب عليكم الاستمرار في العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.