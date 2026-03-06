السلطات الإماراتية: السيطرة على حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

قال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة إن سلطات الإمارة نجحت في السيطرة على حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، ناتج عن "سقوط شظايا إثر اعتراض الدفاعات الجوية بنجاح لطائرة بدون طيار درون"، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".



وذكر المكتب الحكومي أن "فرق الاستجابة واصلت عملها الدؤوب على مدار الساعة لاحتواء الحريق الذي لم يسفر عن وقوع أية إصابات".

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب الجارية مع إيران وما تبعها من تبادل للهجمات بالطائرات الدرون والصواريخ في عدد من دول المنطقة.

وتعد إمارة الفجيرة موقعًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة، إذ تضم أحد أهم مراكز تخزين وتصدير النفط في الإمارات خارج مضيق هرمز، ما يجعل أي حادث أمني فيها محل متابعة إقليمية ودولية.