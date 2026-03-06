قطر توجه رسالة خامسة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة خامسة، إلى كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس.

جاء ذلك بشأن مستجدات الهجوم الإيراني على قطر، وهو ما تعتبره الدوحة انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الخميس أن قطر تعرضت لعدة موجات صاروخية، بعدد 14 صاروخا باليستيا و4 طائرات مسيرة من إيران.

وأضافت: "نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد 13 صاروخاً فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية".

وذكرت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص ، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات.

وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددًا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية.

كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.