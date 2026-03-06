 البحرين تحظر التجمعات بالشوارع والميادين على وقع الهجمات الإيرانية - بوابة الشروق
الجمعة 6 مارس 2026 10:27 م القاهرة
البحرين تحظر التجمعات بالشوارع والميادين على وقع الهجمات الإيرانية


نشر في: الجمعة 6 مارس 2026 - 9:33 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مارس 2026 - 9:46 م

قرر مجلس الدفاع المدني بوزارة الداخلية البحرينية، حظر التجمعات في الشوارع والميادين العامة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، مساء الجمعة: «مجلس الدفاع المدني يعلن حظر التجمعات في الشوارع والميادين العامة، وذلك حفاظًا على سلامة الناس وتعزيزا لإجراءات الحماية المدنية».

وأضاف أن القرار جاء حفاظًا على الالتزام بمسئوليات السلامة العامة في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من هجمات إيرانية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما يشكله ذلك من خطورة كبيرة على سلامة المواطنين والمقيمين».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

 

