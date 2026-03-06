الحرس الثوري الإيراني: لدينا أسلحة وأساليب عسكرية لم نستخدمها بعد

قال الحرس الثوري الإيراني إن أسلحة وأساليب عسكرية جديدة لم تستخدم بعد في الصراع ويمكن نشرها في هجمات مستقبلية، وفقاً لبيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري في وقت متأخر من مساء الخميس.

ووفقاً للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، فإن إيران استعدت لحرب طويلة الأمد، وإن المبادرات والأسلحة الجديدة لم تظهر بعد.

وتابع قائلاً: "المبادرات والأسلحة الجديدة لإيران في طريقها، ولم تستخدم بعد على نطاق واسع".

وأضاف نائيني أن إيران مستعدة "لحرب طويلة حتى يتم معاقبة المعتدي"، محذراً من أن "العدو يجب أن يتوقع ضربات مؤلمة في كل مرحلة من العمليات".

وفي تقرير منفصل لوكالة تسنيم، أعلن الحرس الثوري أن قوات الدفاع الجوي التابعة له دمرت طائرة استطلاع ثانية ومقاتلة مسيرة فوق مدينة أصفهان وسط البلاد.

ونقل التقرير عن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري قوله إن طائرة هيرون بدون طيار حاولت استهداف مواقع في المنطقة، قبل أن يتم تعقبها وإسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحرس في سماء المدينة.