الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون طلب مساعدة دول شقيقة وصديقة للحد من اعتداءات إسرائيل

قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس جوزيف عون واصل إجراء الاتصالات الدولية لطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة للحد من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت الرئاسة في بيان، أن هذه الاعتداءات شملت مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت والتي لا تزال تتصاعد وتوقع العديد من الشهداء والجرحى إضافة الى الدمار وتهجير الآلاف.

ولفتت إلى الاعتداء المباشر على قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، حيث تعرضت القوة الغانيّة لاستهداف أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها.

وجدد عون، إدانته الشديدة للاعتداءات الاسرائيلية الواسعة، مطالبًا الدول كافة والامم المتحدة بالتدخل ووضع حد لهذا التصعيد الاسرائيلي الخطير.

ودخلت الساحة اللبنانية، على خط الحرب الراهنة، حيث يكثف جيش الاحتلال من غاراته ودعواته لنزوح السكان من جنوب لبنان، في أعقاب هجوم صاروخي شنه حزب الله، ووصف بأنه كان إعلانًا من الحزب بانخراطه في الحرب بشكل مباشر.