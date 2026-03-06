مصادر لـ رويترز: قطر للطاقة تعرض تأجير 10 ناقلات غاز مسال بعد إعلان إيقاف الإنتاج



أبلغت مصادر في قطاع الطاقة وكالة رويترز، بأن شركة قطر للطاقة تعرض عشر ناقلات للغاز الطبيعي المسال للتأجير.

جاء ذلك بعد إعلان ثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم عن توقف الإنتاج في منشأتها التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويا، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن، في ظل دخول الصراع الأمريكي الإيراني أسبوعه الثاني.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فايننشال تايمز، إن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية ستستغرق "أسابيع إلى شهور"، حتى لو انتهت الحرب اليوم. وكانت الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال يوم الأربعاء.

وأجج توقف الإنتاج المنافسة بين حوضي المحيط الأطلسي والهادي على شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما رفع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال، إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وتشمل السفن المعروضة للإيجار ثلاث ناقلات على الأقل من طراز كيو-فليكس، بسعة تقارب 210 آلاف متر مكعب، قادرة على نقل حجم يصل إلى 50 بالمئة أكبر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية، وتستخدمها شركة قطر غاز عادة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا أو آسيا.

أما السفن الأخرى فهي تعمل بالوقود المزدوج ومحركات ثنائية الأشواط وسعتها 174 ألف متر مكعب. ومعظم هذه السفن متاحة للإيجار الفوري، وبعضها متاح ابتداء من منتصف مارس آذار.

وأشارت بيانات شركة سبارك كوموديتيز إلى أن أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع، إذ سجلت أسعار الشحن عبر المحيط الأطلسي رقما أسبوعيا قياسيا جديدا، بزيادة 221500 دولار يوميا إلى 264250 دولارا يوميا، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022. وصعدت أسعار الشحن عبر المحيط الهادي أيضا، فارتفعت إلى 219250 دولارا يوميا.