قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو يشن حاليًّا غارات جوية على غرب إيران.

وذكر الجيش في بيان، مساء الجمعة: «يواصل سلاح الجو هجماته على غرب إيران.. وعلى مدار اليوم، أُلقيت كميات كبيرة من الذخائر على أكثر من 400 هدف تابع للنظام الإيراني في عدة مناطق غرب إيران».

وأضاف: «من بين الأهداف التي تم استهدافها منصات إطلاق صواريخ باليستية ومستودعات طائرات مسيرة تابعة للنظام».

وتابع: «في إطار هذه الهجمات، رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو شاحنة تحمل منظومة دفاعية تابعة للنظام الإيراني في منطقة شعرود، أثناء محاولتها نقل المنظومة إلى منطقة أخرى في إيران، وبعد رصدها، تم استهداف الشاحنة، ما أدى إلى تدمير المنظومة الدفاعية الإيرانية».

وختم قائلا: «يواصل سلاح الجو عملياته بهدف تقليص نطاق إطلاق النار باتجاه إسرائيل قدر الإمكان».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.