2756 صاروخا ومسيرة حصيلة هجمات إيران على 7 دول عربية في 8 أيام

- الإمارات الأكثر تعرضا للاستهداف وسلطنة عمان الأقل

- الرئيس الإيراني أعلن وقف استهداف ‌الدول ‌المجاورة ‌إلا ‌إذا ‌كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول

استهدفت إيران مواقع في سبع دول عربية بما لا يقل عن 2756 صاروخا وطائرة مسيرة، إضافة إلى طائرتين مقاتلتين، وفق إحصاء أجرته وكالة "الأناضول" استنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن هذه الدول حتى ظهر السبت.

ويأتي استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز السبت، وقف الهجمات على الدول المجاورة، إلا إذا انطلق أي هجوم ضد إيران من أراضي تلك الدول.

وبحسب الرصد، فقد كانت الإمارات الأكثر تعرضا للهجمات، تلتها الكويت، ثم البحرين وقطر والأردن والسعودية، فيما كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافا بنحو 8 طائرات مسيرة حتى ظهر السبت.

وجاءت المعلومات التي أحصتها "الأناضول" على النحو التالي:

الإمارات: 221 صاروخا باليستيا و1305 مسيرات و8 صواريخ كرو ز

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان السبت، رصد 221 صاروخا باليستيا، تم تدمير 205 منها، فيما سقط 14 صاروخا في البحر، وسقط صاروخان داخل أراضي الدولة، كما أشارت إلى رصد وتدمير 8 صواريخ كروز.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد 1305 طائرات مسيرة إيرانية، جرى اعتراض 1229 منها، فيما سقطت 76 مسيرة داخل أراضي الدولة.

ولفتت إلى تسجيل 3 وفيات و112 إصابة طفيفة، مؤكدة أن القوات المسلحة "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة".

الكويت: 226 صاروخا و406 مسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان الجمعة، اعتراض 14 صاروخا و12 طائرة مسيرة في أجواء البلاد خلال ذلك اليوم، دون تقديم حصيلة إجمالية.

لكن الوزارة أوضحت في بيان سابق مساء الخميس أن إجمالي ما تم رصده والتعامل معه حتى ذلك الوقت بلغ 212 صاروخا باليستيا و394 طائرة مسيرة استهدفت أجواء البلاد.

البحرين: 86 صاروخا و148 مسيرة

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان فجر السبت، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 86 صاروخا و148 طائرة مسيرة استهدفت المملكة منذ بدء موجات الهجمات الإيرانية.

قطر: 120 صاروخا و63 مسيرة وطائرتان مقاتلتان

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، السبت، التصدي لهجوم صاروخي استهدف البلاد دون تقديم حصيلة إجمالية.

ووفق رصد "الأناضول"، فقد أعلنت الوزارة الجمعة تعرض البلاد لهجوم بـ 10 طائرات مسيرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت الثلاثاء رصد إطلاق 101 صاروخ باليستي و3 صواريخ كروز و39 طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين من طراز "سوخوي-24" باتجاه المجال الجوي القطري منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وأوضحت أنه تم التصدي لجميع الصواريخ ونحو 24 مسيرة دون الإعلان عن وقوع خسائر.

كما أعلنت الوزارة الأربعاء تعرض البلاد لهجوم جديد بـ 10 طائرات مسيرة وصاروخين من طراز كروز، إضافة إلى 13 صاروخا باليستيا و4 مسيرات، فيما سقط صاروخ آخر في المياه الإقليمية دون تسجيل خسائر بشرية.

الأردن: 60 صاروخا و59 مسيرة

قال متحدث الجيش الأردني مصطفى الحياري إن إيران استهدفت أراضي المملكة خلال أسبوع بـ119 صاروخا وطائرة مسيرة، بينها 60 صاروخا و59 مسيرة، موضحا أن القوات المسلحة الأردنية اعترضت ودمرت 108 منها.

من جهته، قال متحدث الأمن العام عامر السرطاوي إن الأجهزة الأمنية تلقت 207 بلاغات نتيجة سقوط صواريخ ومسيرات، مشيرا إلى تسجيل 14 إصابة، معظمها طفيفة.

السعودية: 6 صواريخ و40 مسيرة

لم تصدر السعودية حصيلة إجمالية للهجمات، لكن بيانات رسمية رصدتها "الأناضول" تشير إلى تعرضها لما لا يقل عن 6 صواريخ و40 طائرة مسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، اعتراض 23 طائرة مسيرة حاولت غالبيتها استهداف حقل الشيبة النفطي جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى 3 صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

كما أعلنت الوزارة الخميس اعتراض 3 طائرات مسيرة و3 صواريخ كروز شرق محافظة الخرج، إضافة إلى إسقاط مسيرة شرق منطقة الجوف شمال البلاد.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية الأربعاء عدم تأثر إمدادات النفط من مصفاة رأس تنورة بعد محاولة استهدافها بطائرة مسيرة.

وفجر الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 8 طائرات مسيرة قرب الرياض والخرج، فيما تعرضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بطائرتين مسيرتين تسبب في حريق محدود وأضرار مادية.

سلطنة عُمان: 8 مسيرات على الأقل

أعلنت سلطنة عُمان مساء الثلاثاء إسقاط 3 طائرات مسيرة استهدفت أجواء محافظة ظفار قرب ميناء صلالة جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تعرضت خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيرات، فيما استهدفت طائرتان مسيرتان الميناء ذاته الأحد، وفق مصادر رسمية.

واتهم مجلس التعاون الخليجي إيران بالوقوف وراء الهجوم على الميناء وناقلة نفط قبالة سواحل السلطنة، واعتبره "انتهاكا خطيرا لسيادة عُمان وتصعيدا يهدد أمن المنطقة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض الدول العربية المذكورة لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في إطار رد طهران على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.