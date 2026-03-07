مقر خاتم الأنبياء يؤكد استمرار استهداف القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة

أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، اليوم السبت ، أنه إذا شن هجوم على إيران من القواعد الأمريكية في المنطقة فسيكون الرد ساحقا.

وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية ، إنه "بناءً على تصريحات الرئيس الإيراني تعلن القوات المسلحة مرة أخرى أنها تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة ولم يصدر عنها حتى الآن أي اعتداء عليها".

وحذر البيان من أنه "في حال استمرار الأعمال الهجومية السابقة على إيران، فإن جميع القواعد العسكرية ومصالح أمريكا الإجرامية والكيان الصهيوني المزيف في البر والبحر والجو في المنطقة ستُعد أهدافًا رئيسية".

وأكد البيان أن هذه القواعد ستتعرض لضربات قوية وساحقة من قبل القوات المسلحة المقتدرة لإيران.