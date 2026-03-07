 تايلاند تسرع عمليات إجلاء رعاياها من الشرق الأوسط - بوابة الشروق
السبت 7 مارس 2026 1:17 م القاهرة
تايلاند تسرع عمليات إجلاء رعاياها من الشرق الأوسط

بانكوك - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 مارس 2026 - 12:52 م | آخر تحديث: السبت 7 مارس 2026 - 12:52 م

كثفت الحكومة التايلاندية عمليات إجلاء المواطنين من الشرق الأوسط، حيث من المقرر مغادرة 125 مواطنا إيران عبر تركيا. ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات أو وفيات بين التايلانديين.

وأقامت الحكومة مركز إدارة ومراقبة الوضع في الشرق الأوسط لمتابعة القتال عن كثب وتنسيق المساعدات للمواطنين التايلانديين المتضررين في المنطقة وخارجها، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الشئون الخارجية التايلاندية، أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال هشا، حيث تواصل إسرائيل والولايات المتحدة وإيران شن هجمات انتقامية. وتتوالى تقارير عن هجمات جديدة، بينما بدأت الاشتباكات تمتد إلى الدول المجاورة.

 


