حزب الله يشن 5 هجمات صاروخية على مواقع إسرائيلية

أعلن "حزب الله"، السبت، تنفيذ 5 هجمات بصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية.

كما وجّه الحزب تحذيرا للإسرائيليين في مستوطنتي كريات شمونة ونهاريا شمالي إسرائيل، دعاهم فيه إلى الإخلاء الفوري والتوجه جنوبا.

وفي بيانات متتالية، رصدتها الأناضول، قال الحزب إن هجماته تأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".

وأوضح أنه استهدف برشقة صاروخية "قاعدة تيفن" شرق مدينة عكا شمالي إسرائيل.

كما أعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي (قاعدة دادو) برشقة صاروخية.

وأشار إلى استهداف موقع "بلاط" المستحدث في جنوبي لبنان بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف أنه استهدف أيضا منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت شرقي لبنان برشقة صاروخية، موضحا أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد أخلتها بعد عملية إنزال.

وأقر الجيش الإسرائيلي، السبت، بفشل عملية إنزال نفذتها قواته في سهل البقاع شرقي لبنان الليلة الماضية، للبحث عن رفات طيار مفقود منذ 40 عاما.

"حزب الله"، أعلن أيضا، استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في تلة الحمامص وخلة العصافير عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام جنوبي لبنان برشقة صاروخية.

وطالب الإسرائيليين في مستوطنتي كريات شمونة ونهاريا شمالي إسرائيل بالإخلاء الفوري والتوجه جنوبا.

وقال في تدوينة على منصة "تلغجام"، مرفقة بصورتين للمستوطنتين: "تحذير.. يُطلب من جميع سكان كريات شمونة ونهاريا الإخلاء فورا والتوجه جنوبا".

وتقع مستوطنة نهاريا في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، فيما تقع مستوطنة كريات شمونة في أقصى شمال البلاد ضمن منطقة تُعرف بـ"إصبع الجليل".

وسبق أن أصدر الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إنذارات لسكان مناطق عدة بلبنان، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات ومدن في جنوب البلاد، أنذرهم فيها بالإخلاء قبل استهدافها بسلسلة غارات.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل شن هجمات دموية متصاعدة في أنحاء متفرقة في لبنان بما فيها العاصمة بيروت، تسببت بنزوح مئات الآلاف، سبقها عمليات توغل عسكري محدود وإنذارات لسكان بالإخلاء.

