الداخلية العراقية تنفي القبض على شبكة للتجسس في بغداد

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، الأنباء التى تداولتها بعض وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على شبكة للتجسس في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة -في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء القبض على شبكة للتجسس في العاصمة بغداد"، مؤكدة أن "ما حدث هو إلقاء القبض على خمسة أشخاص من الجنسية البولندية، دخلوا إلى البلاد قبل نحو عشرة أيام بصورة شرعية عبر المنافذ الرسمية".

وتابعت: "نظراً لحالة الشك التي أثيرت حول تواجدهم قرب ساحة التحرير، قامت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلقاء القبض عليهم لغرض التحقق من هوياتهم"، مبينة أنه "بعد التدقيق في مستمسكاتهم الثبوتية وآلية دخولهم إلى العراق وكذلك إقامتهم، تبيّن أن جميع إجراءاتهم قانونية ووجودهم في البلاد كان بشكل شرعي".

وأهابت وزارة الداخلية، بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة في الرأي العام.

وفي السياق..وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتشار الأمني الفعال ضمن قطاع المسئولية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية أجراها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، شملت عدداً من مراكز الشرطة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وذلك لمتابعة الأداء الأمني والخدمي المقدم للمواطنين، حيث اطلع الوزير على أهم الواجبات التي تقوم بها هذه المراكز، فضلًا عن مستوى إنجاز الدعاوى القضائية.

وشدد الشمري، على ضرورة الإسراع في حسم الأوراق التحقيقية والتعامل بمهنية عالية ، مؤكداً أن مركز الشرطة هو الواجهة الأولى لإنفاذ القانون".

كما تفقد مقر فوج الطوارئ الثالث واطلع على الجاهزية القتالية والبدنية للمنتسبين، وتابع مستوى التجهيزات والآليات، موجهاً بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتشار الأمني الفعال ضمن قاطع المسئولية".

وأكد الوزير، بحسب البيان، أهمية بناء جسور الثقة مع المواطنين والالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأمن يتحقق بالتعاون المشترك بين رجل الأمن والمجتمع.