قاسم الأعرجي: ملتزمون بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الحكومة ملتزمة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.

وطمأن الأعرجي، خلال استقباله سفير فرنسا في العراق، باتريك دوريل "الدول الصديقة والشقيقة بأن العراق حريص على أمن السفارات والبعثات الأجنبية والعربية داخل أراضيه ولن يسمح بالمساس بها".

وبحسب بيان لمستشارية الأمن القومي في العراق، بحث الجانبان مستجدات الأوضاع والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية الضغط على المجتمع الدولي، لإيقاف الحرب والعودة لطاولة الحوار والمفاوضات، وصولاً إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء بحث استمرار تعاون البلدين في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك واستمرار التشاور والتنسيق، للدفع باتجاه تحقيق السلام الإقليمي والدولي.